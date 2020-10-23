Украина Зеленский заявил, что испытает на себе украинскую вакцину от коронавируса

2020-10-23 12:44 243

Владимир Зеленский заявил о готовности опробовать на себе украинскую вакцину от COVID-19, как только та успешно пройдет испытания. 

"Несмотря на нашу украинскую вакцину, если у кого-то вакцина будет подтверждена раньше, мы будем закупать в любом случае. Мы не будем ждать нашей, но потом ее тоже добавим. Потому что с COVID-19 мы будем бороться не один год. Вакцина будет работать много лет", - сказал президент в интервью украинским телеканалам

На прямой вопрос журналистов о том, готов ли он испытать вакцину на себе, Зеленский ответил утвердительно.

Напомним, ранее президент Украины настоял на полном госфинансировании разработки и выпуска вакцины, в ближайшее время ее начнут испытывать на людях.

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