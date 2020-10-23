Украина Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - обновленные данные штаба

2020-10-23 12:15 273

За минувшие сутки на Донбассе боевики 5 раз нарушили режим перемирия, применив гранатомет и стрелковое оружие. Потерь и раненых среди личного состава Объединенных сил нет.

Как сообщает пресс-служба штаба ООС, сепаратисты применили стрелковое оружие вблизи населенного пункта Артема и дважды – неподалеку Шумов.

Кроме того, режим прекращения огня боевики нарушили в районе Новолуганского, применив автоматический станковый гранатомет.

Также в штабе отметили, что военные ВСУ вчера задокументировали еще одно нарушение перемирия на Приазовье. Вблизи населенного пункта Широкино зафиксирован пролет БПЛА.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире