Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - обновленные данные штаба

За минувшие сутки на Донбассе боевики 5 раз нарушили режим перемирия, применив гранатомет и стрелковое оружие. Потерь и раненых среди личного состава Объединенных сил нет.
Как сообщает пресс-служба штаба ООС, сепаратисты применили стрелковое оружие вблизи населенного пункта Артема и дважды – неподалеку Шумов.
Кроме того, режим прекращения огня боевики нарушили в районе Новолуганского, применив автоматический станковый гранатомет.
Также в штабе отметили, что военные ВСУ вчера задокументировали еще одно нарушение перемирия на Приазовье. Вблизи населенного пункта Широкино зафиксирован пролет БПЛА.
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