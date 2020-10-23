Мир Дональд Трамп планирует досрочно проголосовать на выборах в США

2020-10-23 13:16 216

Президент США Дональд Трамп планирует досрочно проголосовать на всеобщих американских выборах 24 октября в штате Флорида, сообщает Reuters.

"Президент Дональд Трамп планирует досрочно проголосовать на президентских выборах в США во время посещения Флориды в эти выходные", - заявил официальный представитель Белого дома Джадд Дир.

По словам представителя Белого дома, президент проголосует в Уэст-Палм-Бич, где находится его поместье Мар-а-Лаго.

Напомним, всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент, вице-президент, все 435 членов Палаты представителей, треть Сената Конгресса, а также губернаторы 13 штатов и территорий.

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