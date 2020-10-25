Мир После взрыва танкера в Азовском море ищут трех россиян, – СМИ

2020-10-25 16:00 273

По информации агентства, весь экипаж танкера состоял из россиян

В Азовском море продолжаются поиски трех членов экипажа танкера "Генерал Ази Асланов", на котором после взрыва начался пожар, передает "Интерфакс".

"В Азовском море, после взрыва, произошел пожар на российском нефтяном танкере, спасатели ищут трех членов экипажа", - говорится в сообщении.

Предварительно речь идет о гражданах РФ: боцмане, 19-летнем матросе и 23-летнем практиканте. По информации агентства, весь экипаж танкера состоял из россиян.

Кроме того, собеседник "Интерфакса" сообщил, что на поиски в ближайшие часы планируют привлечь вертолет Ми-8. Он вылетит из оккупированного Россией Симферополя. Еще два вертолета должны направить на поиски утром.

Напомним, в Азовском море произошел взрыв на российском танкере "Генерал Ази Асланов". Информация об инциденте поступила в 18:40 по московскому времени, судно направлялось в Ростов-на-Дону из оккупированной Керчи.

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