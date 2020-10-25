Политика "Штраф до 8 500 тысяч гривен": украинцев будут жестко наказывать в день выборов, что под запретом

2020-10-25 13:00 219

Стало известно, за что и как будут наказывать украинцев во время голосования на выборах

правила разъяснил член в ЦВК Сергей Постивый во время онлайн-марафона "Местные выборы 2020 на финишной прямой".



Так, несмотря на отсутствие маски любой гражданин Украины может отдать свой голос на выборах, но за это ему будет грозить административная ответственность, поскольку в стране действуют карантинные ограничения.

Также избирателю запрещается фотографировать бюллетень, снимать видео и публиковать фото бюллетеня в соцсетях.