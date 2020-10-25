Политика "Штраф до 8 500 тысяч гривен": украинцев будут жестко наказывать в день выборов, что под запретом

2020-10-25 13:00 219

 

Стало известно, за что и как будут наказывать украинцев во время голосования на выборах

правила разъяснил член в ЦВК Сергей Постивый во время онлайн-марафона "Местные выборы 2020 на финишной прямой".

Так, несмотря на отсутствие маски любой гражданин Украины может отдать свой голос на выборах, но за это ему будет грозить административная ответственность, поскольку в стране действуют карантинные ограничения.

Также избирателю запрещается фотографировать бюллетень, снимать видео и публиковать фото бюллетеня в соцсетях.

За нарушение тайны голосования предусмотрен штраф от 5100 до 8500 грн, или ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на срок до 2 лет.

Бюллетень также нельзя выносить за пределы избирательного участка - штраф за это нарушение составляет от 3400 грн до 6800 грн, или исправительные работы на срок до 2 лет.

В день выборов также запрещено приносить с собой на участок агитационную символику партий и кандидатов. Нарушение этого правила может обойтись вам в 170 гривен.

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