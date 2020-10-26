Украина Как прошел день выборов в зоне ООС на Донбассе

2020-10-26 10:41 270

За минувшие суткина Донбассе сепаратисты один раз нарушили перемирие.

Как сообщает штаб ООС, сепаратисты обстреляли из ручного противотанкового гранатомета позиции ВСУ в районе Авдеевки. Одиночные провокационные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому украинские военные огонь в ответ не открывали.

В штабе добавляют, что боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Напомним, что ранее президент Украины попросил ООН помочь Донбассу. Речь идет как о реконструкции существующего водопровода, так и о строительстве новой сети.

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Как прошел день выборов в зоне ООС на Донбассе 2020-10-26 10:41 270

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