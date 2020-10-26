Украина В Черкасской области в главы ОТО баллотировался всего один кандидат

2020-10-26 14:45 72

На главу Стеблевской ОТО в Звенигородском районе Черкасской области баллотировался только один кандидат. Об этом рассказал в Facebook рассказал аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок.

"Если даже не знаешь, кого выбрать) такое многообразие кандидатов", - подписал Денис Рыбачок фотографию, на которой бюллетень с одним кандидатом.

Единственным кандидатом на должность главы Стеблевской ОТО является Данильченко Алексей Владимирович, 1962 года рождения. Кандидат баллотируется от партии "Слуга народа". На данный момент он занимает должность главы Стеблевской ОТО.

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