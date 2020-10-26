Украина В Чернигове из-за ошибок в фамилиях кандидатов голоса за них не засчитают

2020-10-26 12:15 216

Территориальная избирательная комиссия Чернигова решила не учитывать голоса за кандидатов при подсчете, а считать голоса только за партии на трех участках - №1002, №1033 и №1073.

Как сообщает "Суспильне", такое решение было принято в связи с тем, что на этих участках ранее была допущена ошибка в бюллетенях: были указаны фамилии кандидатов из другого округа, а не из того, где располагались участки.

Участок в 6 школе относится ко второму территориальному избирательному округу, а фамилии кандидатов, внесенных в бюллетень, соответствуют списку из округа №4.

Потому было решено, что в тех бюллетенях, в которых допустили ошибку (фамилии), будут считать голоса только за партию. Если человек указал номер кандидата, которому отдает предпочтение - это не будет учитываться при подсчете.

Напомним, в Чернигове на местных выборах на одном из участков возник конфликт между председателем участковой избирательной комиссии и наблюдателями из-за ошибки в списках кандидатов в депутаты городского совета.

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