Украина Полиция раскрыла детали работы фейкового избирательного участка на Сумщине

2020-10-27 14:46 249

Полиция Сумской области объявила о подозрении главе фиктивной участковой избирательной комиссии, которая была незаконно создана в селе Сосновка Поповской объединенной территориальной громады Конотопского района.

По данным полиции, сейчас следствие продолжается, устанавливаются организаторы незаконных выборов и их соучастники.

Напомним, 25 октября в селе Сосновка был организован незаконный избирательный участок. Полиция в рамках открытого уголовного производства устанавливает организаторов участка - "двойника" и другие обстоятельства дела.

По информации полиции, часть местных жителей не была согласна с присоединением их села к Поповской ОТГ. Жители решили самостоятельно организовать голосование за депутатов и голову Сосновского сельсовета.

Люди собственными силами напечатали бюллетени и приглашения на выборы, а помещения под участок предоставил местный предприниматель.

В качестве реквизитов "фейкового" участка организаторы указали номер официальной УИК - 590211 и адрес фиктивного участка, в то время как настоящая УИК работала по другому адресу.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире