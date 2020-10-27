Мир Коронакризис: пилоты Turkish Airlines на полгода уходят в отпуск за свой счет

2020-10-27 14:15 45

Авиакомпания Turkish Airlines отправит иностранных пилотов в неоплачиваемый отпуск минимум на полгода. 

По данным СМИ, отпуск начнется с 1 ноября, скольких пилотов затронет эта мера не уточняется. В Turkish Airlines объяснили принятое решение резким сокращением перелетов из-за закрытия границ в рамках карантина.

Компания потеряла $280 млн во втором квартале, при этом число пассажиров сократилось в три раза. В связи с этим авиакомпания снизила зарплаты оставшихся пилотов на 50%. Turkish Airlines в отличие от конкурентов воздержалась от сокращения рабочих мест и не стала обращаться за государственной помощью.

В целом, сегодня 43 коммерческих авиакомпании по всему миру полностью или временно прекратили работуиз-за пандемии коронавируса.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

От винта! Авиакомпания Japan Airlines придала огласке пьянство своих пилотов

2018-11-15 14:45 5022

В ВСУ решили продолжить учения Чистое небо-2018 невзирая на гибель двух пилотов

2018-10-17 10:13 3318

Двое из погибших в Кабуле украинцев были пилотами

2018-01-22 16:00 8317

Причиной падения Boeing в Ростове мог быть конфликт между пилотами

2016-03-28 19:30 6135

Еще новости в разделе "Мир"

Коронакризис: пилоты Turkish Airlines на полгода уходят в отпуск за свой счет

2020-10-27 14:15 45

Майдан в Киргизии: мэр столицы сменится уже в шестой раз за месяц

2020-10-27 13:12 159

фото + видео Хватают даже школьников, бросают в автозаки: в Минске идут жесткие задержани

2020-10-26 21:30 486

Путин пригрозил Европе крылатыми ракетами в случае размещения вооружений на западе

2020-10-26 17:30 498
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Коронакризис: пилоты Turkish Airlines на полгода уходят в отпуск за свой счет 2020-10-27 14:15 45
Майдан в Киргизии: мэр столицы сменится уже в шестой раз за месяц 2020-10-27 13:12 159
фото + видео Хватают даже школьников, бросают в автозаки: в Минске идут жесткие задержани 2020-10-26 21:30 486
Путин пригрозил Европе крылатыми ракетами в случае размещения вооружений на западе 2020-10-26 17:30 498

Лента

14:15 Коронакризис: пилоты Turkish Airlines на полгода уходят в отпуск за свой счет
13:44 В Минздраве впервые признали низкую точность ПЦР-тестирования
13:12 Майдан в Киргизии: мэр столицы сменится уже в шестой раз за месяц
12:43 Завтра в Лиге чемпионов встретятся Динамо Мирчи Луческу и Ференцварош Сергея Реброва
12:16 Где сегодня опасно: Ситуация с коронавирусной инфекцией в областях Украины
11:42 Доллар в Украине продолжает дорожать - точный курс валют на 27 октября
11:15 Опрос Зеленского повлиял на качество и содержание местных выборов, - КИУ
10:39 Минздрав будет оплачивать частным лабораториям тестирование на COVID-19
10:14 За сутки в Украине подтвердили 6 677 новых случаев инфицирования
09:40 Еще одна европейская страна значительно усиливает карантинные меры