Мир Коронакризис: пилоты Turkish Airlines на полгода уходят в отпуск за свой счет

2020-10-27 14:15 45

Авиакомпания Turkish Airlines отправит иностранных пилотов в неоплачиваемый отпуск минимум на полгода.

По данным СМИ, отпуск начнется с 1 ноября, скольких пилотов затронет эта мера не уточняется. В Turkish Airlines объяснили принятое решение резким сокращением перелетов из-за закрытия границ в рамках карантина.

Компания потеряла $280 млн во втором квартале, при этом число пассажиров сократилось в три раза. В связи с этим авиакомпания снизила зарплаты оставшихся пилотов на 50%. Turkish Airlines в отличие от конкурентов воздержалась от сокращения рабочих мест и не стала обращаться за государственной помощью.

В целом, сегодня 43 коммерческих авиакомпании по всему миру полностью или временно прекратили работуиз-за пандемии коронавируса.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире