Украина Украинцам объяснили, почему зарплаты и пенсии на карточках могут арестовать

2020-10-27 18:00 276

 

За долги, кредиты, непогашенные штрафы или невыплаченные алименты, - могут арестовать все деньги на карте.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка Украины.

"Финансовое учреждение (за долги – ред.) имеет право обратиться к государственному или частному исполнителю и суд. А они могут арестовать средства, имеющиеся на ваших счетах. Документ, подтверждающий законность ареста средств – постановление исполнителя об аресте средств должника", – объяснили в НБУ.
Также в соответствии с законом Украины "Об исполнительном производстве" могут арестовать средства из-за задолженности по уплате алиментов или штрафов.

При поступлении пенсии на специальный пенсионный счет, арестовать и забрать в счет долга могут только 20 - 50% выплаты.

Что делать, если банк арестовал счет

Если частный или государственный исполнитель наложил арест на счет с целевыми средствами, необходимо обратиться в органы исполнительной службы и предоставить документ, подтверждающий, что текущий счет используется только для зачисления целевых выплат (справка бухгалтерии с места работы, социального страхования, учебы, пенсионного фонда и т.п.).

Далее, если исполнительная служба не сняла ареста с денежных средств, необходимо обжаловать в судебном порядке вынесенное государственным или частным исполнителем постановление об аресте средств.

Национальный банк со своей стороны советует избегать задолженностей, которые приводят к аресту средств на счетах.

«Если вы оказались в ситуации, когда не в состоянии погасить кредит, необходимо обратиться в банк или финансовое учреждение, с которым у вас заключен договор, и договориться о реструктуризации долга - индивидуальный удобный для вас план выплат без начисления лишних процентов, пени и штрафов», - посоветовали украинцам в НБУ.

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