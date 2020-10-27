Политика У Зеленского объяснили, почему в Крыму возникла нехватка воды

2020-10-27 19:30 144

 

Проблема нехватки воды в аннексированном Крыму возникла из-за замещения там населения. Такое заявление сделала заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

Она подчеркнула, что проблемы с водой появились после того, как на полуостров завезли дополнительное население. Также, по ее словам, осложняют ситуацию военные базы, которые расходуют большое количество воды.

Поэтому в представительстве президента подчеркнули, что настаивают на восстановлении водоснабжения лишь после деоккупации Крыма.

Кроме того Ташева подчеркнула, что ответственность за людей в Крыму лежит на РФ.

"У нее (РФ, - ред.) было шесть с половиной лет на эти проблемные вопросы", - заявила Ташева.

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Политика

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Опрос Зеленского повлиял на качество и содержание местных выборов, - КИУ 2020-10-27 11:15 282
Нарушение тайны, подкуп и уничтожение документов - какие нарушения были на выборах 2020-10-26 13:44 504
У Зеленского уверяют, что админресурс на местных выборах не применяли 2020-10-26 09:40 540

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