Политика У Зеленского объяснили, почему в Крыму возникла нехватка воды

2020-10-27 19:30 144

Проблема нехватки воды в аннексированном Крыму возникла из-за замещения там населения. Такое заявление сделала заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

Она подчеркнула, что проблемы с водой появились после того, как на полуостров завезли дополнительное население. Также, по ее словам, осложняют ситуацию военные базы, которые расходуют большое количество воды.

Поэтому в представительстве президента подчеркнули, что настаивают на восстановлении водоснабжения лишь после деоккупации Крыма.

Кроме того Ташева подчеркнула, что ответственность за людей в Крыму лежит на РФ.

"У нее (РФ, - ред.) было шесть с половиной лет на эти проблемные вопросы", - заявила Ташева.

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