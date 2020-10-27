Как действовать в случае ДТП: памятка водителю

Прежде всего, следует знать, что такое ДТП. Это - событие, случившееся во время движения транспортного средства, вследствие которого погибли или травмированы люди, или причинен материальный ущерб.

Итак, в какой последовательности нужно действовать, если уж ДТП произошло

Полная остановка

Автомобиль должен оставаться именно в том месте, где произошло столкновение. Включайте аварийную сигнализацию и устанавливайте знак аварийной остановки. На месте должен оставаться не только ваш автомобиль, но и вы сами. Побег с места ДТП - это, в лучшем случае штраф, в худшем - уголовная статья, если пострадали люди. Если есть травмированные люди, немедленно вызывайте скорую. Даже если они не подают признаков жизни. После этого вызывайте полицейских и сразу после этого сообщайте страховой компании.

Перемещать автомобиль, попавший в ДТП, нельзя

Не делайте этого сами и не давайте сделать другим участникам ДТП. Не следует также перемещать предметы, оказавшиеся на дороге в результате аварии. Если кто-то пытается это при вас сделать, зафиксируйте хотя бы, как все было, на камеру, если не можете этому помешать.

Свидетели аварии

Попробуйте найти свидетелей аварии. Ведь именно их показания могут стать в суде решающими, и именно они могут подтвердить отсутствие вашей вины. Договоритесь с ними, что они, в случае необходимости, дадут свои показания. Запишите их номера машин, телефоны, адреса.

Фотофиксация

Обязательно сделайте как можно больше фото из разных ракурсов всех автомобилей, которые стали участниками ДТП. Подробно зафиксируйте их повреждения и их положение на дороге.

Европротокол

Европотокол можно оформить в том случае, если в ДТП нет пострадавших людей, а также если водители не находятся в состоянии опьянения. Еще одно необходимое условие - сумма причиненного материального ущерба не должен превышать 50 000 гривен. В таком случае водители имеют право сами составить европротокол, бланк которого выдается вместе со страховым полисом. Европротокол можно заполнить онлайн на сайте МТСБУ. Если водителям удается достичь согласия относительно степени вины каждого из них, тогда они могут даже не вызывать полицию.

Что должны делать полицейские

Если европотоколом не обошлось, полицейские должны составить свой протокол. Проследите за тем, чтобы они тщательно все зафиксировали, до мельчайших деталей. Каждая из этих деталей может стоить вам и денег и свободы. Ведь если в ДТП есть пострадавшие, то админпротоколом не обойтись. Тогда открывают уголовное производство.

Тест на алкоголь

Если вам предлагают его пройти, не отказывайтесь, ведь за отказ предусмотрена ответственность. Если у вас алкоголя не нашли, проследите, чтобы это было зафиксировано в документах, а также требуйте, чтобы вам предоставили копию вашего теста. Если, на ваш взгляд, кто-то из других участников ДТП может быть "навеселе", настаивайте на проведении экспертизы. Если другая сторона отказывается проходить тест, проследите, чтобы этот отказ был оформлен в протоколе.

Схема ДТП

Схема ДТП - это очень важно. Поэтому проследите, чтобы все автомобили, причастные к аварии, были на схеме правильно обозначены. Проверьте указанное расстояние между ними. Проследите, правильно ли измерен и отмечен тормозной путь. И каждый предмет, выпавший или отпавший у машин, также имеет значение.

Протокол об административном нарушении

Обычно протокол об административных правонарушениях составляется на того, кто виноват в ДТП. Иногда полиция составляет протоколы на обоих участников аварии. Однако если вы убеждены, что в аварии нет вашей вины, требуйте, чтобы протокол составили на настоящего виновника.

Письменное объяснение

На месте ДТП полицейский должен предложить всем ее участникам написать свои письменные объяснения. Если инспектор сам не предложил, скажите, что вы хотите написать объяснение. Он обязан предоставить вам бланк. Чем больше деталей вы вспомните и напишете, тем лучше. Но, конечно, все следует писать лаконично.

Что делать в случае, если вы не согласны с действиями инспектора

Если что-то в составленном полицейском протоколе вызывает ваше несогласие, напишите об этом в соответствующей графе протокола, а также в своем письменном объяснении. Обязательно сфотографируйте то, что вы написали.

Страховка

Для того, чтобы получить выплату по страховому полису, необходимо вместе с другими участниками ДТП заполнить бланк уведомления о ДТП установленного образца и предоставить его страховой компании.

Какая предусмотрена ответственность за совершенное ДТП

Если в ДТП не были травмированы люди, то все может обойтись административным штрафом. В худшем случае - лишением права на управление транспортными средствами на 6-12 месяцев. Если же есть пострадавшие или, не дай Бог, погибшие, тогда следствие проводится по уголовной статье, и виновнику может грозить конкретный тюремный срок, и причем немалый. Все зависит от тяжести последствий.

Суд

Кто виноват решает исключительно суд. Все документы, которые оформили полицейские, он должен тщательно рассмотреть. Вы можете в суде предоставить какие-то дополнительные аргументы в свою пользу. На основании всех этих документов Фемида и будет принимать решения.

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