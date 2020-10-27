Украина Трагедия в Кривом Рогу: мама и дочка скончались от отравления грибами

2020-10-27 21:30 246

 

В Кривом Роге поход за грибами оказался трагическим для целой семьи. Мама, папа и дочь попали в больницу, но слишком поздно.

Грибы семья собирала в Широковском районе. Дома они их помыли, приготовили и съели на ужин. В корзинку попали "типа" маслята, сыроежки и зеленушки. При приготовлении их только обжарили и не стали отваривать. А уже ночью грибники почувствовали себя плохо. Появилась тошнота, слабость, рвота, боль в животе и понос, но они начали заниматься самолечением, рассказали в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.

"Первые симптомы заболевания появились практически сразу 22 октября около 2 часов ночи. Однако, за медицинской помощью не обратились — занимались самолечением. Только утром 23 октября, когда состояние здоровья значительно ухудшилось, вызвали скорую и в тяжелом состоянии были госпитализированы в КНП "Криворожская городская больница №17", - говорится в сообщении.

Несмотря на все усилия медиков, спасти маму и дочку им не удалось. Глава семейства выжил и сейчас проходит курс лечения.

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