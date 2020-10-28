Украина За сутки сепаратисты Донбасса четыре раза пытались спровоцировать силы ООС

2020-10-28 09:41 234

За прошедшие сутки сепаратисты четыре раза нарушили режим "тишины" на Донбассе.

На провокации сепаратистов украинские военные ответный огонь не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

"В районе населенного пункта Водяное враг применил автоматический станковый гранатомет, а недалеко от населенного пункта Пески - ручной противотанковый гранатомет. Кроме того, еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксировано на участке вблизи Шумов, где в вечернее время противник открывал огонь из подствольного гранатомета", - сообщает пресс-центр штаба ООС 28 октября.

С начала текущих суток по всей линии разграничения наблюдается "тишина".

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