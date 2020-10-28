Украина Наблюдатели ОБСЕ выявили у сепаратистов сотни танков и ракетных комплексов

2020-10-28 15:16 282

СММ ОБСЕ выявила почти 200 единиц вооружения за пределами мест хранения на временно неподконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей. 

"Миссия также зафиксировала 193 единицы вооружения, размещенные по линиям отвода, однако за пределами выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей - все на полигонах", -  сказано в ежедневном отчете миссии.

В частности, среди обнаруженного вооружения - почти сотня танков, а также буксируемая и самоходная артиллерия, зенитно-ракетные комплексы. Технику видели 20, 25 и 26 октября.

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