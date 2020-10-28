Украина Кабмин изменил порядок расчета тарифов на тепло

2020-10-28 18:30 267

Новым постановлением правительства определяется механизм учета двухставочного тарифа на тепловую энергию.

Кабинет министров изменил порядок расчета тарифов на тепловую энергию, выработанную с использованием природного газа для нужд населения, учреждений и организаций, финансируемых из государственного или местного бюджета, ее транспортировки и снабжения. Соответствующее решение приняли в среду, 28 октября, на заседании правительства.

Как сказано в пояснительной записке к проекту постановления, одной из величин, которая используется в формуле для расчета средневзвешенного тарифа, является действующий тариф на тепловую энергию, установленный субъекту хозяйствования, осуществляющего деятельность в соответствующей административно-территориальной единице.

Предприятия теплоэнергетики имеют право формировать одноставочные или двухставочные тарифы на тепловую энергию. Двухставочные тарифы на тепловую энергию складываются из условно-переменной части и условно-постоянной части.

Однако в порядке расчета средневзвешенных тарифов на тепловую энергию отсутствует механизм учета двухставочных тарифов при расчете средневзвешенных тарифов.

Проект акта предусматривает правовое урегулирование этого вопроса, предоставляет правило учета двухставочных тарифов при расчете средневзвешенных тарифов на тепловую энергию.

Накануне сообщалось, что Нафтогаз прогнозирует подорожание газа. В ноябре-декабре цена на газ продолжит повышаться, однако большие запасы в газохранилищах не дадут ей расти стремительно.

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