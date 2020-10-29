Украина Сепаратисты Донбасса продолжают нарушать перемирие, ранен солдат ВСУ

2020-10-29 11:14 246

За прошедшие сутки сепаратисты Донбасса четыре раза нарушили режим прекращения огня. В результате один военнослужащий ВСУ получил пулевое сквозное ранение в руку.

Как сообщает штаб ООС, неподалеку от поселка Водяное противник открывал огонь из стрелкового оружия. Еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксировано в пригороде Авдеевки.

Там вечером враг применял минометы калибра 82 мм и гранатометы различных систем.

В районе поселка Новгородского противник использовал 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и прицельный огонь из стрелкового оружия.

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