Мир Комитет по гражданским свободам Европарламента рассмотрит решение КС

2020-10-29 11:42 222

В Комитете по гражданским свободам Европарламента пройдет обсуждение решения Констутуционного суда Польши, предполагающего полный запрет абортов. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на главу комитета Хуана Фернандо Лопес Агилара.

Он отметил, что женщины в Польше, как и в любой другой демократической стране, должны иметь право выбора.

"У нас в Европарламенте будет столько дебатов и резолюций, сколько надо для восстановления европейских ценностей в Польше", - подчеркнул Агилар.

Дипломат добавил, что хотя вопрос абортов - в компетенции национальных органов стран-членов, Польша обязана выполнять Хартию о фундаментальных правах и ценностях, которая является частью соглашений ЕС. Он также отметил, что некоторые области судебного сотрудничества ЕС в рамках семейной политики имеют "трансграничные аспекты" и являются прерогативой Европейского Союза. Польских женщин заставят делать аборты в других странах ЕС. Так что основания для принятия Европарламентом очередной резолюции по Польше , безусловно, есть.

Ранее Конституционный суд Польши полностью отменил право женщин делать аборты в стране. Решением судей была признана неконституционной норма законодательства, которая позволяла женщине прервать беременность в случае выявления у плода тяжелого и необратимого дефекта или неизлечимой болезни, которая угрожает его жизни. Это решение вызвало массовые протесты. Прямо под зданием этого самого суда протест перерос в столкновения с полицией. В результате беспорядков правоохранители применили слезоточивый газ, провели задержания.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире