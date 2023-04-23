ВОЙНА В Украине роССия могла депортировать до 300 тысяч украинских детей — Европарламент

2023-04-23 08:49

По данным Европарламента, количество незаконно депортированных в Россию украинских детей может достигать 16−300 тысяч. Евродепутаты учитывают, что вывозить украинских детей россияне начали еще в 2014 году — со времени оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает Минреинтеграции Украины по итогам обсуждения с Европейским парламентом вопроса возвращения депортированных в Россию детей.

Евродепутаты также акцентировали на том, что насильственная депортация снова стала возможной, потому что подобные преступления, совершенные в СССР, в свое время не были осуждены, а виновные никогда не преследовались на международном уровне.

На встрече также говорили о расследованиях военных преступлений и преступлений против человечности и запланированной конференции для поиска насильственно вывезенных из Украины детей, организованной Еврокомиссией и Польшей.

Окончательное количество незаконно депортированных в Россию украинских детей не установлено.

В декабре 2022 года министр обороны Украины Алексей Резинков заявил, что россияне вывезли с оккупированных ими территорий Украины более 13 тысяч детей.

В марте 2023 года омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что российские оккупанты удерживают в так называемых «лагерях перевоспитания» примерно 6000 украинских детей.

По данным Центра нацсопротивления, россияне вывезли более 100 тысяч детей из оккупированных регионов.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и российского «детского омбудсмена» Марии Львовой-Беловой из-за подозрения в совершении ими военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.