Коронавирус Вторая волна covid-19: В Польше срочно открывают полевые госпитали для больных

2020-10-30 18:29 252

Премьер-министр Польши распорядился, чтобы шесть крупных польских госкомпаний создали полевые госпитали для больных коронавирусом. Об этом заявил глава администрации канцелярии премьер-министра Михал Дворчик.

По данным TVN24 временные госпитали должны быть рассчитаны на более чем 3 тысячи мест для пациентов с коронавирусом. Сейчас служба здравоохранения страны находится на пределе своих возможностей, и поэтому, вероятно, сегодня будут приняты дополнительные решения об ограничениях.

"Ситуация очень серьезная. Ежедневный прирост означает, что служба здравоохранения, которая сейчас находится на грани выносливости, может вообще рухнуть под тяжестью наплыва пациентов, если мы не будем вводить экстраординарные решения", - резюмировал Дворчик.

Напомним, что ранее в Польше прирост коронавируса превысил 20 тысяч. За сутки от COVID-19 скончался 301 поляков.

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