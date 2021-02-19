Коронавирус Ученые доказали, что Польшу захватывает британский штамм коронавируса

2021-02-19 22:12

В Польше около 10% всех инфицирований коронавирусом приходится на британский штамм COVID-19, сообщает Gazetaprawna.

"Около 10% случаев инфицирования коронавирусом в Польше вызваны британской мутацией", - заявил пресс-секретарь Минздрава Польши Войцех Андрусевич

К такому выводу пришли польские ученые из Малопольского центра биотехнологии Ягеллонского университета в Кракове после исследования очередных образцов коронавируса, полученных от инфицированных поляков.

При этом первый случай британского штамма коронавируса, который является заразнее обычного, в Польше подтвердили 21 января.

Напомним, за время пандемии в Польше, по официальным данным, заразились более 1,6 млн человек, умерли более 41,5 тысяч человек.

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