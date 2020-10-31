Украина Украинцам ответили на главный вопрос при оформлении пенсии

2020-10-31 15:00 69

 

Стало известно, могут ли родственники подать документы на оформление выплат вместо будущих пенсионеров

Украинцы при выходе на пенсию часто интересуются, могут ли вместо них лично подать документы в Пенсионный фонд их дети или родственники. Оказалось, что для этого должно быть выполнено одно условие.

Об этом пишут юристы газеты "Пенсионный курьер" на запрос читателя, - передает аналитический портал "Хвиля".

"Возможно ли, чтобы заявление на назначение пенсии и соответствующие документы меня в орган Пенсионного фонда подала дочь?", - задает вопрос украинец.

Эксперты отметили, что согласно пункту 1 Порядка предоставления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», утвержденного постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 25.11.2005 № 22-1, заявление о назначении пенсии неработающим лицам заявитель подает лично или через представителя, действующего на основании выданной ему доверенности, заверенной нотариально.

Так, при наличии доверенности, оформленной с учетом указанного выше, дети/родственники могут обратиться в Главное управление Пенсионного фонда Украины с заявлением о назначении пенсии по возрасту и соответствующими документами.

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