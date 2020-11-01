Украина Кроме "лежачих полицейских" на дорогах будут массово ставить островки безопасности и отбойники

2020-11-01 14:30 339

 Теперь кроме "лежачих полицейских" притормаживать водителей на дорогах будут островки безопасности, бордюрные расширения, чокеры и разделительные полосы. С 1 ноября в Украине вступает в силу стандарт на меры и средства для успокоения дорожного движения, сообщили в пресс-службе Укравтодора.

"Укравтодор разработал и подал предложения изменить перечень стандартных средств, используемых на дороге для успокоения движения. Впервые в истории Украины эти изменения внесены и с 1 ноября вступят в силу", - сообщили в агентстве и рассказали, почему это важно:

Требования нового стандарта закладывают комплексный подход к созданию системы безопасных условий движения по дорогам и улицам.
Средства успокоения движения устанавливаются не только для уменьшения скорости, а главным образом для равномерности транспортных потоков. Особое внимание к участкам, где автомобильные потоки конфликтуют с пешеходными и велосипедными.
Неправильный выбор скорости, а чаще ее превышение приводит к росту травматизма на дорогах. Средства успокоения движения являются эффективным дополнением к ограничениям скорости.

В Укравтодоре указали, что до сих пор существовало только одно средство успокоения движения - так называемый "лежачий полицейский". Все другие устоявшиеся мировые практики инженеры-проектировщики применяли только на свой страх и риск.

"Измененные стандарты позволят устанавливать разделительные островки или полосы, бордюрные расширения, чокеры и островки безопасности. Они проектируются при ремонте или модернизации существующих дорог и улиц, а также при строительстве и реконструкции. Благодаря комплексному подходу водитель поддерживает постоянную безопасную скорость, а не изменяет ее, постоянно разгоняясь и тормозя", - пояснили в агентстве.

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