Украина Ляшко: Во Дворце спорта начали разворачивать госпиталь для больных на COVID-19

2020-11-02 17:30 174

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал, что в Киеве во Дворце спорта начали разворачивать мобильный госпиталь, сообщает Сегодня.

"Уже есть предварительные сметы, которые дорабатывают. Мы собрали потребности по оборудованию, дали задание ГП Медицинские закупки, чтобы там проанализировали цены, и запускаем постановление, которым выделим на это средства, и начинаем разворачивать госпиталь во Дворце спорта", - сказал Ляшко.

Он также перечислил основные требования к таким мобильным госпиталям.

"Это госпитали, которые должны быть развернуты в приспособленных помещениях, имеющих отопление, вентиляцию, санитарно-технические условия. То есть это большие площади, на которых дополнительно размещаются кровати таким образом, чтобы была большая блочная система, где можно будет подвести кислород к койко-местам, обеспечить реанимационные отделения, комнаты для медицинского персонала", - добавил Ляшко.

По его словам, проблема с организацией таких госпиталей заключается не столько в обеспечении оборудованием, сколько в обеспечении медицинскими кадрами.

"С увеличением количества медицинских кроватей проблема увеличения количества медицинского персонала не решится сама собой, ведь врач - это профессия, которая приобретается годами", - резюмировал Ляшко.

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