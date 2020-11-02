Ляшко: Во Дворце спорта начали разворачивать госпиталь для больных на COVID-19

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал, что в Киеве во Дворце спорта начали разворачивать мобильный госпиталь, сообщает Сегодня.
"Уже есть предварительные сметы, которые дорабатывают. Мы собрали потребности по оборудованию, дали задание ГП Медицинские закупки, чтобы там проанализировали цены, и запускаем постановление, которым выделим на это средства, и начинаем разворачивать госпиталь во Дворце спорта", - сказал Ляшко.
Он также перечислил основные требования к таким мобильным госпиталям.
"Это госпитали, которые должны быть развернуты в приспособленных помещениях, имеющих отопление, вентиляцию, санитарно-технические условия. То есть это большие площади, на которых дополнительно размещаются кровати таким образом, чтобы была большая блочная система, где можно будет подвести кислород к койко-местам, обеспечить реанимационные отделения, комнаты для медицинского персонала", - добавил Ляшко.
По его словам, проблема с организацией таких госпиталей заключается не столько в обеспечении оборудованием, сколько в обеспечении медицинскими кадрами.
"С увеличением количества медицинских кроватей проблема увеличения количества медицинского персонала не решится сама собой, ведь врач - это профессия, которая приобретается годами", - резюмировал Ляшко.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире