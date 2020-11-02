Украина Дороги Украины могут стать платными: перечень трасс

2020-11-02 20:30 429

В Украине шесть трасс могут сделать платными.

Так, через неделю в Украине презентуют первую программу государственно-частного партнерства (ГЧП) в секторе автомобильных дорог. На данный момент известно о шести пилотных проектах, где будет реализован механизм, пишет Центр транспортных стратегий.

Первыми шестью дорогами в рамках программы ГЧП предлагают сделать такие:

- участок дороги М-03 от Борисполя до Полтавы;

- часть дороги М-06 от Киева до Ривного;

- маршрут от Днепра до Кривого Рога и Николаева (М-04, Н-11);

- маршрут Ягодин-Ковель-Луцк (М-07, М-19);

- маршрут Харьков-Днепр-Запорожье (М-29, M-04, M-18);

- часть дороги М-14 от Херсона до Николаева.

На презентации программы ГЧП, 29 октября, будут присутствовать главы Укравтодора и Мининфраструктуры, представители IFC и Всемирного банка в Восточной Европе.

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