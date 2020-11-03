Хакеры взломали сайт Конституционного суда Украины

Сайт Конституционного суда, который оказался в центре скандала после принятия решения по антикоррупционному законодательству, не работал. В КСУ говорят о хакерской атаке.
Об этом сообщила пресс-секретарь КСУ Марьяна Гайовская, передают "Українські новини".
"Нам взломали сайт", - сообщила Гайовская.
Отметим, что на данный момент сайт Конституционного суда Украины работает.
Напомним, Конституционный суд закупил партию металлических решеток на окна и двери после массовой акции протеста под зданием КСУ.
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