Украина Хакеры взломали сайт Конституционного суда Украины

2020-11-03 13:44 240

Сайт Конституционного суда, который оказался в центре скандала после принятия решения по антикоррупционному законодательству, не работал. В КСУ говорят о хакерской атаке.

Об этом сообщила пресс-секретарь КСУ Марьяна Гайовская, передают "Українські новини".

"Нам взломали сайт", - сообщила Гайовская.

Отметим, что на данный момент сайт Конституционного суда Украины работает.

Напомним, Конституционный суд закупил партию металлических решеток на окна и двери после массовой акции протеста под зданием КСУ.

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