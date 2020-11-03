Мир Польшу захлестнула волна массовых протестов против решения Конституционного суда

2020-11-03 13:12 291

Польшу захлестнула волна протестов против решения Конституционного суда о почти полном запрете абортов.

Как сообщает RMF, массовые акции протеста продолжаются в Варшаве, где люди заблокировали несколько центральных улиц. Также люди вышли на улицы во Вроцлаве, Катовице, Кракове, Сопоте и Кельце.

В частности, демонстранты собираются плотными группами и, маршируя по улицам городов, поднимают плакаты и баннеры. Водители, поддерживающие акцию, выехали на дороги. Также запланированы демонстрации в меньших городах.

Напомним, что в минувший уикенд в Варшаве против запрета абортов протестовало около 100 тысяч человек.

По данным полицейского управления города, во время протестных акций начались столкновения. В социальных сетях участников акции сообщается, что беспорядки спровоцировали националисты.

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