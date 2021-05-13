Украина Следователи ГБР проводят обыск в доме отстраненного главы Конституционного суда Тупицкого

2021-05-13 10:22

Следователи Госбюро расследований утром в четверг, 13 мая, пришли с обыском в дом к Александру Тупицкому, указ о назначении которого на должность судьи Конституционного суда отменен. Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на источники в ГБР.

"Согласно ч.1 ст.234 УПК Украины обыск проводится с целью выявления сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления, поиска орудия уголовного преступления или имущества, которое было получено в результате его совершения, а также с целью установления разыскиваемых лиц", – говорится в соответствующем постановлении Печерского суда, предоставленном в распоряжение издания.

При этом в постановлении не приводится содержание доказательств, поскольку ходатайство ограничено тайной досудебного расследования. Судебное заседание, на котором было принято решение об обысках, проводилось в закрытом режиме в соответствии с УПК Украины.

Уточняется, что обыск проводится в присутствии самого Тупицкого, его жены, двух малолетних детей и адвоката.

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