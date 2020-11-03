Коронавирус Карантин выходного дня: что это значит и когда могут ввести в Украине

2020-11-03 19:00 357

 

В Украине растет количество инфицированных коронавирусом, потому в стране могут ввести карантин выходного дня.

Об этом сообщает "Сегодня".

Такая идея возникла из-за невозможности введения жесткого карантина, когда все закрывается. Потому власти хотят ограничить передвижение людей в выходные дни, чтобы семьи находились дома. Это не остановит работу предприятий, но может помочь снизить количество зараженных.

Однако не все думают, что такие ограничения помогут снизить рост заболеваемости. Например, в Госпродпотребслужбе Киева отметили, что эти меры не эффективны, что показали другие страны. Потому в Украине вопрос карантина выходного дня не является задачей номер один.

Действовать нововведение может уже с понедельника, 9 ноября.

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Карантин выходного дня: что это значит и когда могут ввести в Украине 2020-11-03 19:00 357
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