Карантин выходного дня: что это значит и когда могут ввести в Украине

В Украине растет количество инфицированных коронавирусом, потому в стране могут ввести карантин выходного дня.
Об этом сообщает "Сегодня".
Такая идея возникла из-за невозможности введения жесткого карантина, когда все закрывается. Потому власти хотят ограничить передвижение людей в выходные дни, чтобы семьи находились дома. Это не остановит работу предприятий, но может помочь снизить количество зараженных.
Однако не все думают, что такие ограничения помогут снизить рост заболеваемости. Например, в Госпродпотребслужбе Киева отметили, что эти меры не эффективны, что показали другие страны. Потому в Украине вопрос карантина выходного дня не является задачей номер один.
Действовать нововведение может уже с понедельника, 9 ноября.
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