Украина "Красный крест" назвал Украину одной из самых заминированных стран мира

2020-11-03 19:30 300

 

Красный Крест назвал Украину одной из самых заминированных территорий мира.

Об этом глава международной организации Петер Маурер заявил на встрече с Владимиром Зеленским, передает пресс-служба президента.

Так, президент сообщил о подготовке к разминированию 19 согласованных участков. Этот вопрос поднимался на заседании Трехсторонней контактной группы и сейчас проговариваются детали.

Как отметил Зеленский, также был поднят вопрос доступа представителей Красного Креста на оккупированную территорию. Такой шаг что поможет идентифицировать незаконно удерживаемых лиц.

Кроме того, президент попросил Маурера помочь получить от другой стороны списки людей, чтобы быстрее можно было произвести обмен "всех на всех". Петер Маурер заверил, что сегодня эти вопросы являются приоритетными для его организации.

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