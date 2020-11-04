Украина Налоговая упростила закрытие ФОПов

2020-11-04 17:30 642

Государственная налоговая служба Украины активизировала работу по снятию с учета физических лиц – предпринимателей.

Это касается тех, кто уже прекратил предпринимательскую деятельность, - сообщает Хвиля со ссылкой на пресс-службу ГНС.

Так, по состоянию на 2 ноября, около 452 тыс. налогоплательщиков – физических лиц, которые не вели предпринимательскую или независимую профессиональную деятельность и не имеют налоговых рисков, ожидают снятия с налогового учета более трех лет.

Для оптимизации процесса снятия с учета без проведения проверки ФЛП, которые фактически не вели хозяйственную деятельность, ГНС утверждены методические рекомендации. Это упрощает и ускоряет механизм прекращения деятельности таких плательщиков.

Отмечается, что новые рекомендации позволят приостанавливать деятельность ФЛП без проведения проверок.

В них определен механизм организации работы комиссий по рассмотрению вопросов целесообразности проведения проверок, а также представлена ​​форма выводов допроверочного анализа о нецелесообразности ревизий.

В ГНС отметили, что за две последние недели сентября 2020 года более 8 тыс. физических лиц сняты с учета в контролирующих органах без проведения документальных проверок.

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