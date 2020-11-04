Украина Налоговая упростила закрытие ФОПов

2020-11-04 17:30 642

 

Государственная налоговая служба Украины активизировала работу по снятию с учета физических лиц – предпринимателей.

Это касается тех, кто уже прекратил предпринимательскую деятельность, - сообщает Хвиля со ссылкой на пресс-службу ГНС.

Так, по состоянию на 2 ноября, около 452 тыс. налогоплательщиков – физических лиц, которые не вели предпринимательскую или независимую профессиональную деятельность и не имеют налоговых рисков, ожидают снятия с налогового учета более трех лет.

Для оптимизации процесса снятия с учета без проведения проверки ФЛП, которые фактически не вели хозяйственную деятельность, ГНС утверждены методические рекомендации. Это упрощает и ускоряет механизм прекращения деятельности таких плательщиков.

Отмечается, что новые рекомендации позволят приостанавливать деятельность ФЛП без проведения проверок.

В них определен механизм организации работы комиссий по рассмотрению вопросов целесообразности проведения проверок, а также представлена ​​форма выводов допроверочного анализа о нецелесообразности ревизий.

В ГНС отметили, что за две последние недели сентября 2020 года более 8 тыс. физических лиц сняты с учета в контролирующих органах без проведения документальных проверок.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

"Новая почта" упростила выдачу посылок

2020-11-03 17:30 600

Налоговую милицию заменит Бюро экономбезопасности - принят законопроект

2020-09-03 13:42 1347

Кличко допустил повторное закрытие метро и транспорта

2020-08-31 15:30 1371

"Все в руках коронавируса". Кулеба о закрытии украинско-польской границы

2020-08-05 20:00 4026

Еще новости в разделе "Украина"

Синоптик рассказала, когда в Украину вернется сухая и комфортная погода

2020-11-04 21:30 546

В Украине начнут проверять получателей субсидий: кого коснется

2020-11-04 18:30 627

Налоговая упростила закрытие ФОПов

2020-11-04 17:30 642

За время выборов в Украине открыто 1 021 уголовное дело по фактам нарушений

2020-11-04 14:16 498
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Синоптик рассказала, когда в Украину вернется сухая и комфортная погода 2020-11-04 21:30 546
В Украине начнут проверять получателей субсидий: кого коснется 2020-11-04 18:30 627
Налоговая упростила закрытие ФОПов 2020-11-04 17:30 642
За время выборов в Украине открыто 1 021 уголовное дело по фактам нарушений 2020-11-04 14:16 498

Лента

08:10 В Конституционном суде зарегистрировали заявление об отставке 11 судей КСУ
22:00 Доллар "порвет" гривну, появился неожиданный прогноз: "В конце декабря..."
21:30 Синоптик рассказала, когда в Украину вернется сухая и комфортная погода
21:00 Байден лидирует на выборах в США в ключевых штатах: Трамп в недоумении
20:30 Степанов объявил о двойных зимних каникулах для школьников, Минобразования опровергло
20:00 Эпидемиолог рассказала о нетипичном симптоме коронавируса - нужно срочно обращаться к врачу
19:30 Армия Азербайджана заняла новые позиции в Нагорном Карабахе
19:00 Кабмин не собирается закрывать Украину на локдаун, однако анонсировал ужесточение карантина
18:30 В Украине начнут проверять получателей субсидий: кого коснется
18:00 В Украине изменили критерий выздоровления от коронавируса: что нужно знать