Мир Польша как никогда близка к полному закрытию границ с Беларусью

2024-06-24 13:32

Правительство Польши рассматривает возможность закрытия всех пограничных переходов на границе с Белоруссией. Изучается, какие последствия такое решение может иметь для экономики и местных общин. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире TVN24.

По его словам, причиной закрытия переходов могут стать "действия белорусской стороны".

"Пока мы изучаем вопрос, насколько ощутимо это будет для польской экономики", – сказал Сикорский.

Он напомнил, что "финны закрыли пограничные переходы с россией и катание закончилось".

Сикорский также подчеркнул, что происходящее на польской восточной границе "в настоящее время является полностью контролируемой операцией российских и белорусских служб".

По его словам, особенно поражает, что эти люди проходят инструктаж офицеров белорусского государства, как ударить польского солдата, польского пограничника, даже когда они в жилетах. Он подчеркнул, что это совершенно неприемлемо.

Сикорский отметил, что "мы примем решение после анализа их влияния, чтобы Лукашенко ощутил их действие, а не мы".

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