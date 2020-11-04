Коронавирус Кабмин не собирается закрывать Украину на локдаун, однако анонсировал ужесточение карантина

2020-11-04 19:00 474

 

Кабинет министров не собирается вводить локдаун на всей территории Украины. Однако, если ситуация с коронавирусной эпидемией в стране ухудшится, правительство будет вынуждено ужесточить карантин.

Об этом в ходе заседания Кабмина в среду, 4 ноября, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Очень много стран в Европе и в мире закрываются на повторный жесткий локдаун… Мы сейчас не собираемся идти этим путем и вводить локдаун всей страны, но, если мы увидим дальнейшее ухудшение ситуации, то это фактически заставит правительство прибегнуть к более жестким ограничениям", - сказал глава правительства.

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