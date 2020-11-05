Коронавирус Сегодня в Италии ввели комендантский час и локдаун выходного дня

2020-11-05 15:46 216

Правительство Италии приняло решение об усилении карантина на всей территории страны, в частности о введении комендантского часа. Новые ограничения вводятся на период с 5 ноября по 3 декабря и распространяются на всю территорию страны.

"Коронавирус: комендантский час по всей Италии. Людям настоятельно рекомендуется избегать всех поездок, которые не являются абсолютно необходимыми.", - О сообщает LaStampa.

На всей территории Италии с 22:00 будет действовать комендантский час. После этого времени все, кто выходит на улицу, должны иметь подтверждение важной причины - такими считаются поездка на или с работы, неотложные обстоятельства или вопросы здоровья.

Музеям, выставочным залам, игорным залам и лотереям придется закрыться. Торговые центры должны будут закрываться в выходные и предпраздничные дни. В выходные будет разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, торговцам сигаретами и прессой.

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