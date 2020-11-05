Украина На Донбассе сепаратисты применили гранатометы, силы ООС сбили беспилотник

2020-11-05 13:16 102

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировали шесть нарушений перемирия со стороны незаконных вооруженных формирований. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Как сообщает штаб ООС, режим прекращения огня сепаратисты нарушили неподалеку населенных пунктов Новолуганское и Широкино. На этих участках враг применил автоматический станковый гранатомет. В районе Гнутового, Авдеевки и Водяного противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе населенного пункта Шумы задокументировано пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Применив стрелковое оружие, военные Объединенных сил сбили беспилотник противника.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире