Украина На Донбассе сепаратисты применили гранатометы, силы ООС сбили беспилотник

2020-11-05 13:16 102

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировали шесть нарушений перемирия со стороны незаконных вооруженных формирований. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Как сообщает штаб ООС, режим прекращения огня сепаратисты нарушили неподалеку населенных пунктов Новолуганское и Широкино. На этих участках враг применил автоматический станковый гранатомет. В районе Гнутового, Авдеевки и Водяного противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе населенного пункта Шумы задокументировано пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Применив стрелковое оружие, военные Объединенных сил сбили беспилотник противника.

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