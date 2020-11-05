Украина Счетная палата заявила о рисках госбюджета-2021

2020-11-05 16:30 210

 

Правительство предлагает на полгода заморозить размер прожиточного минимума в сумме 2189 грн, тогда как его фактический размер составляет 3763 грн.

Разработанный правительством проект госбюджета на 2021 год содержит ряд серьезных рисков. Об этом в четверг, 5 ноября, заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, выступая в Верховной Раде.


По его словам, есть риски, что прогнозируемый правительством в проекте госбюджете рост украинской экономики на 4,6% в 2021 году с учетом сложившейся ситуации не будет достигнут.

"Карантинные ограничения продолжатся до конца года. Продолжается рецессия в промышленности и других отраслях, уменьшилось кредитование экономики и приток иностранного капитала", - напомнил глава Счетной палаты.

Это приведет к недопоступлению доходов в определенных бюджетом объемах, подчеркнул он. Пацкан также отметил, что правительство предлагает на полгода заморозить размер прожиточного минимума в сумме 2189 грн, тогда как его фактический размер составляет 3763 грн.

"Счетная палата неоднократно акцентировала внимание на изменении подходов к формированию размера прожиточного минимума", - заявил он. Также Пацкан отметил, что на борьбу с эпидемией коронавируса в проекте госбюджета-2021 предусмотрено 19,4 млрд грн, из которых 2,6 млрд грн - на проведение вакцинации.

"Мы видим риски закупки по завышенным ценам медицинских товаров и недостаточно исследованных вакцин", - сказал глава Счетной палаты.

По его словам, на выплату льгот и жилищных субсидий предусмотрено на 561 млн грн меньше, чем в 2020 году - при этом объявлено существенное повышение цен на газ уже с ноября 2020 года, что приведёт к подорожанию жилищно-коммунальных услуг и увеличению количества получателей субсидии, а значит, и бюджетных расходов.

Как сообщалось, Верховная Рада в четверг, 5 ноября, приняла за основу законопроект о госбюджете на 2021 год. При этом бюджетный комитет ВР предложил полностью или частично учесть 1276 депутатских поправок к документу и отклонить 1175 поправок.

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