ВОЙНА В Украине Враг не нанесет ядерный удар по Украине, несмотря на угрозы, — Глава ГУР Кирилл Буданов

2023-06-22 10:27

Враг не нанесет ядерный удар по Украине, несмотря на угрозы. Об этом в комментарии The Economist заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

По его словам, девять лет изучения роССийской агрессии дает  возможность реально оценить риски ядерной эскалации.

"Как руководитель разведки я прямо говорю, что этого не произойдет. При всей моей неприязни к рф идиотов в руководстве там не так много", - заявил Буданов.

В то же время, глава ГУР отметил, что мир невозможен без стратегического поражения россии и переформатирования власти в ней.

"Или все выйдут из войны одновременно, или одна сторона проигрывает, а другая выиграет. Других вариантов нет", - подчеркнул военный разведчик.

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