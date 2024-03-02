Политика Джонсон объяснил, когда Палата представителей рассмотрит помощь Украине

2024-03-02 14:30

Палата представителей Конгресса США на этой неделе не будет рассматривать помощь Украине. Как сообщил спикер Майк Джонсон, конгрессмены будут работать над урегулированием безопасности границы и избеганием "шатдауна" - частичной приостановки работы правительственных учреждений, что может наступить в случае если бюджет не будет утвержден.

"Если мы уже собираемся исправить все в этом мире, мы должны сначала исправить Америку. Это означает две вещи: означает защиту границы и финансирование нашего правительства. И поэтому на этой неделе мы очень упорно работаем, чтобы сделать обе эти вещи", - сообщил спикер, комментируя принятие законопроекта о дополнительном финансировании потребностей нацбезопасности, включающего безопасность границы, финансирование для Украины, Израиля и Индо-Тихоокеанского региона.

Отвечая на вопрос о том, как он отреагировал на призыв 23 европейских лидеров принять помощь Украине, Джонсон отметил, что Палата представителей рассматривает все доступные возможности и вернется к этому вопросу, "когда правительство получит финансирование".

Также на брифинге политик отметил, что Сенату понадобилось четыре месяца, чтобы принять законопроект о дополнительном финансировании, а Палата представителей получила документ полторы недели назад.

Ранее на этой неделе после встречи с президентом Джонсон заявил, что вопрос помощи Украине будет решен "своевременно". Комментируя слова спикера, советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере национальной безопасности Джон Кирби подчеркнул: вопрос помощи украинцам — безотлагательный.

"Говоря о "своевременной" помощи, что вы имеете в виду? Для украинских солдат на передовой, своевременно означает сейчас. Пока мы возвращались с выходных, россияне начали захватывать новые города и села в Украине. Они продвигаются, это не замороженный конфликт", – напомнил он.

На отдельной пресс-конференции демократов в Палате представителей 29 февраля конгрессмен Пит Агилар заявил, что самый быстрый способ решить вопрос безопасности границы — проголосовать за дополнительное финансирование, о котором просит администрация президента Байдена. Конгрессмен-демократ призвал спикера Джонсона немедленно вынести законопроект на голосование в Палате представителей. Он также обвинил лидерство республиканцев в Палате в подыгрывании политическим интересам Дональда Трампа.

"Республиканцы Палаты представителей не имеют права говорить, что они сосредоточены на решениях, когда именно они создают проблему и отходят от решений и двухпартийности. Как только появилось двухпартийное решение, Дональд Трамп выступил против и оттащил обратно республиканцев в Палате представителей", - заявил Агилар.

В то же время Агилар заявил, что демократы в Палате представителей готовы рассмотреть и альтернативные решения, как провести этот законопроект, если спикер не будет выставлять его на голосование.