Не имеют права требовать: украинцам разъяснили важный момент с тестами ПЦР

Главный государственный санврач Виктор Ляшко рассказал, что требования работодателей предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста для выхода из больничного противоречит законодательству.
Об этом он сказал на брифинге.
"Большое количество руководителей учреждений почему-то не допускает людей на работу после того, как врач закрыл им больничный, они требуют отрицательного теста ПЦР. Хочу сказать - это противоречит действующему законодательству", - заявил он.
По словам Ляшко, в Украине есть три причины, чтобы закрыть больничный человеку, который выздоровел от COVID-19:
если проходит 10 дней от первого дня появления симптомов, при этом три дня симптомы отсутствуют;
10 дней от получения положительного результата ПЦР-теста, при этом три дня симптомы отсутствуют;
получения отрицательного результата теста ПЦР.
"Эти все факторы являются равноценными и семейный врач определяет, как закрыть больничный. При закрытии больничного не должно быть ни одного буллинга и мы можем спокойно принимать людей, которые переболели и пускать их в коллектив. Есть рекомендации ВОЗ, есть стандарт Минздрава, которые гласят, что если один из трех критериев соблюден – то человек не может инфицировать другого человека", - добавил главный санврач.
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