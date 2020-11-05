Коронавирус Не имеют права требовать: украинцам разъяснили важный момент с тестами ПЦР

2020-11-05 18:30 69

Главный государственный санврач Виктор Ляшко рассказал, что требования работодателей предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста для выхода из больничного противоречит законодательству.

Об этом он сказал на брифинге.

"Большое количество руководителей учреждений почему-то не допускает людей на работу после того, как врач закрыл им больничный, они требуют отрицательного теста ПЦР. Хочу сказать - это противоречит действующему законодательству", - заявил он.

По словам Ляшко, в Украине есть три причины, чтобы закрыть больничный человеку, который выздоровел от COVID-19:

если проходит 10 дней от первого дня появления симптомов, при этом три дня симптомы отсутствуют;

10 дней от получения положительного результата ПЦР-теста, при этом три дня симптомы отсутствуют;

получения отрицательного результата теста ПЦР.

"Эти все факторы являются равноценными и семейный врач определяет, как закрыть больничный. При закрытии больничного не должно быть ни одного буллинга и мы можем спокойно принимать людей, которые переболели и пускать их в коллектив. Есть рекомендации ВОЗ, есть стандарт Минздрава, которые гласят, что если один из трех критериев соблюден – то человек не может инфицировать другого человека", - добавил главный санврач.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире