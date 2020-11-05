Украина Цена на газ в Украине изменится, названа дата: к чему готовиться

2020-11-05 19:30 540

В Украине с 1 января 2020 года пересчитают размер абонентской платы за голубое топливо для всех потребителей

Сообщается, что все эти денежные средства тратят на то, чтобы содержать инфраструктуру, а платить нужно будет одинаково каждый месяц.

Стоимость голубого топлива – одна из самых актуальных и волнующих тем для украинских потребителей. Каждый год цена на газ для украинцев меняется, а теперь граждан снова огорчили очередным повышением стоимости голубого топлива.

С начала следующего года для потребителей Украины пересчитают размер абонентской платы. Так, на сегодняшний момент украинские граждане платят за то, сколько газа она использовали в прошлом году. А уже вскоре стоимость газа будут пересчитывать уже за текущий год.

Так, сегодня украинские граждане выплачивают сумму, которая получилась с 1 октября 2018 года по 30 сентября прошлого года. А с 1 января 2021 года украинцы будут платить за то, сколько они потребили голубого топлива с октября прошлого года до конца сентября этого года.

Важно также обратить внимание на то, что если украинские граждане использовали увеличенное количество газа, то в платежных квитанциях сумма, соответственно, будет больше. Но если украинцы экономили и употребляли меньше газа, то, вероятнее всего, они будут отдавать с кошелька меньше.

Стоит обратить внимание на то, что несколько служб, которые занимаются газовыми вопросами, будут пересчитывать и сам тариф на голубое топливо. Так, к примеру, "Киевоблгаз" посчитал, что собранных финансов ему не хватает из-за того, что увеличивались размеры заработных плат, а также дорожали материалы.

Исходя из информации от газовой службы в Киеве, увеличится и абонентская плата за голубое топливо.

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