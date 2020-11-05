Украина Украинцам будут выплачивать компенсации за задержку пенсий и зарплат

2020-11-05 20:30 231

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении проект №3817, который предусматривает выплату украинским гражданам компенсации за задержку выплат пенсий и заработных плат. Документ поддержали 247 народных депутатов.

Данный закон расширяет перечень видов денежных доходов, за нарушение сроков выплаты которых гражданам начисляется компенсация. В список должны внести пенсию, ежемесячное денежное пожизненное содержание, социальные выплаты, стипендии, заработную плату, сумму индексации денежных доходов граждан.

Также в документе указаны источники таких выплат. Согласно пояснительной записке, принятие закона не приведет к дополнительным расходам из госбюджета.

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