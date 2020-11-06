Украина На Донбассе резко возросло число обстрелов, ранен солдат ВСУ

2020-11-06 10:39 144

За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе 11 раз открывали огонь по украинским позициям. Один украинский военный получил ранения.

Как сообщает Штаб ООС, девять нарушений режима тишины зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группы Восток, еще два - в районе ответственности группы Север.

Также был задействован беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил.

В результате подрыва ВОГ-17 один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения.

Боец был оперативно доставлен в медучреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья защитника удовлетворительное.

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