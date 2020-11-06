Мир В США началось расследование использования штабом Трампа Белого дома

2020-11-06 15:31 87

Независимый федеральный орган США по осуществлению надзора начал расследование относительно использования предвыборным штабом Дональда Трампа Белого дома в качестве своего координационного центра в день выборов, что могло противоречить федеральному законодательству.

Как сообщил СМИ член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Билл Паскрелл, ведомство "открыло расследование относительно утверждений о том, что был нарушен закон Хэтча".

Данный закон действует в Штатах с 1939 года и запрещает государственным служащим, кроме президента и вице-президента, высказываться в поддержку кандидатов на выборах.

В свою очередь администрация Трампа отрицает какие-либо нарушения федерального закона.

"Как официальная деятельность должностных лиц администрации, так и любая политическая деятельность, осуществляемая членами администрации, делается в соответствии с Законом о Хэтче", - сказал пресс-секретарь Джадд Дир.

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