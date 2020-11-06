Мир В США началось расследование использования штабом Трампа Белого дома

2020-11-06 15:31 87

Независимый федеральный орган США по осуществлению надзора начал расследование относительно использования предвыборным штабом Дональда Трампа Белого дома в качестве своего координационного центра в день выборов, что могло противоречить федеральному законодательству.

Как сообщил СМИ член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Билл Паскрелл, ведомство "открыло расследование относительно утверждений о том, что был нарушен закон Хэтча".

Данный закон действует в Штатах с 1939 года и запрещает государственным служащим, кроме президента и вице-президента, высказываться в поддержку кандидатов на выборах.

В свою очередь администрация Трампа отрицает какие-либо нарушения федерального закона.

"Как официальная деятельность должностных лиц администрации, так и любая политическая деятельность, осуществляемая членами администрации, делается в соответствии с Законом о Хэтче", - сказал пресс-секретарь Джадд Дир.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Байден уже получил рекордное число голосов в истории выборов в США

2020-11-05 09:11 555

Байден лидирует на выборах в США в ключевых штатах: Трамп в недоумении

2020-11-04 21:00 870

Штаб Трампа через суд добивается прекращения обработки бюллетеней в Неваде

2020-11-04 09:14 642

Выборы в США: голосование завершено, лидирует демократ Джо Байден

2020-11-04 08:38 945

Еще новости в разделе "Мир"

В США началось расследование использования штабом Трампа Белого дома

2020-11-06 15:31 87

Обвиненный в военных преступлениях президент Косово арестован в Гааге

2020-11-06 13:16 228

В некоторых городах США после выборов начались беспорядки и протесты. В Портленд ввели Нацгвардию

2020-11-05 22:00 657

Байден лидирует на выборах в США в ключевых штатах: Трамп в недоумении

2020-11-04 21:00 870
Все статьи раздела "Мир"

Мир

В США началось расследование использования штабом Трампа Белого дома 2020-11-06 15:31 87
Обвиненный в военных преступлениях президент Косово арестован в Гааге 2020-11-06 13:16 228
В некоторых городах США после выборов начались беспорядки и протесты. В Портленд ввели Нацгвардию 2020-11-05 22:00 657
Байден лидирует на выборах в США в ключевых штатах: Трамп в недоумении 2020-11-04 21:00 870

Лента

15:31 В США началось расследование использования штабом Трампа Белого дома
14:52 В Харьковской области разворачивается настоящая интрига за губернаторство
14:47 Украинцев ждет Карантин выходного дня - стали известны точные даты и условия
14:15 Премьер Швеции ушел на самоизоляцию из-за контакта с инфицированным Covid-19
13:44 В Украине хотят ввести выборы онлайн - Зеленский провел переговоры с Microsoft
13:16 Обвиненный в военных преступлениях президент Косово арестован в Гааге
12:43 В столице Словении впервые с 1991 года полиция применила водометы
12:11 Легенда большого футбола Диего Марадона перенес операцию на головном мозге
11:42 Байден резко сократил отставание он Трампа в "колеблющемся" штате Джорджия
11:14 В Украине зафиксирован 9721 новый случай Covid-19 - ситуация по областям