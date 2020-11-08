Украина Украинских ФЛП предупредили о повышении налогов

2020-11-08 10:30 354

 

Из-за повышения в 2021 году минимального размера заработной платы и прожиточного минимума физическим лицам-предпринимателям придется платить более высокие налоги.

Об этом пишет портал "Хвиля".

С января 2021 года ФЛП I группы должны будут платить ЕСВ 1320 грн. (22% от минимальной заработной платы) и единый налог 227 грн. (10% от прожиточного минимума), II группы — ЕСВ 1320 грн. и единый налог 1200 грн. (20% от минималки), III группы — ЕСВ 1320 грн. и ​5% от дохода или 3% + НДС.

Согласно госбюджету на 2021 год, в июле пройдет еще одно повышение минимальной заработной платы — c 6000 до 6500 грн. и прожиточного минимума до 2379 грн. Это приведет к очередному увеличению налогов для физических лиц-предпринимателей.

С 1 июля ФЛП I группы обязаны будут платить ЕСВ 1430 грн. (22% от минимальной заработной платы) и единый налог 238 грн. (10% от прожиточного минимума), II группы — ЕСВ 1430 грн. и единый налог 1300 грн. (20% от минималки), III группы — ЕСВ 1430 грн. и ​5% от дохода или 3% + НДС.

В декабре следующего года запланировано повышение прожиточного минимума до 2481 грн. Вследствие этого единый налог для ФЛП I группы вырастет до 248 грн./месяц. Размеры остальных налогов останутся неизмененными.

Напомним, ранее Государственная налоговая служба Украины упростила снятие с учета ФЛП, которые прекратили предпринимательскую деятельность.

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