Спорт ISL: Уверенная победа Energy Standard, Iron уже третий раз вырывает второе место в драматической концовке.

2020-11-09 08:39 51

5-6 ноября в Дунай-Арене (Duna-Arena), Будапешт в очередном матче ISL определяли сильнейшего две команды из Европы – парижская Energy Standard и Ironиз Будапештаи две из Северной Америки – Toronto Titansи вашингтонская DC Trident.

Из всех участников проблема выхода в полуфинал стояла только перед DC Trident, но эта задача, похоже, оказалась для «трезубцев» невыполнимой.

Первый игровой день изобиловал целым рядом поворотов сюжета.

Стартовый отрезок был за Energy Standard. Сначала юная Анастасия Шкурдай (Anastasiya Shkurdai)взяла первое место в женском заплыве на 100 метров баттерфляем с «джек-потом» на 12 очков; ее порыв поддержала Мэйдлин Баник (Madelina Banic), которая принесла «энергетикам» еще 6очков за третье место. Здесь можно отметить относительную неудачу Раноми Кромовидйойо (Ranomy Kromowidjojo) из Iron, занявшую только 5-е место и полный провал девушек из DC Trident, «взявших» на двоих минус одно очко.

Далее на такой же дистанции у мужчин первенствовал Чад леКло (Chad le Clos) с «джек-потом» в 15 очков, который на финише сумел опередить 41-летнего ветерана Николаса Сантоса (Nicholas Santos)из Iron. С таким же «джек-потом» победила и Эмили Сибом (Emily Seebohm), опередившая Лизу Браттон (Lisa Bratton) из Toronto Titans на 0.05 секунды на дистанции 200 метров на спине у женщин.

Евгений Рылов (Evgeny Rylov)уверенно победил на дистанции 200 метров на спине у мужчин с «джек-потом» в 12 очков, еще 6 очков принес команде Климент Колесников (Kliment Kolesnikov)за третье место.

После этого Energy Standard, набрав 66 очков, уверенно опережал «титанов» (38 очков) и «железных» (28 очков), а «трезубцы» с 15-ю очками выпали из реальной борьбы.

Однако, в этот момент «выстрелила» команда из Торонто: Келси Уог (Kelsey Wog) с большим отрывом победила на дистанции 200 метров брассом у женщин с «джек-потом» в 15 очков, а ее подруга по команде (Джоселин Юли) Jocelin Ulyett добавила 6 очков за третье место; Антон МакКи (Anton McKee)и Эрик Петерссон (Erik Persson) на такой же дистанции у мужчин заняли два первых места и добавили в командную копилку 19 очков.

В этот момент «титаны», набрав 78 очков, обошли на одно очко «энергетиков» (77 очков), а «железные» (38 очков) и «трезубцы» (28 очков) остались далеко позади.

Далее три дистанции подряд выиграли пловцы Energy Standard: сначала «великолепная четверка» – Пернилле Блюм (Pernille Blume),Мэйдлин Баник, Сиобан Хоги (Sioban Haughey) иФемке Хеемскерк (Femke Heemskerk)в упорной борьбе обошла конкуренток из Toronto Titans– Луизу Ханссон (Louise Hansson),Клэр Фич (Claire Ficsh),Мишель Колеман (Michelle Coleman)и Ребекку Смит (Rebecca Smith), при этом второй состав «энергетиков» занял 3-е место, а второй состав «титанов» – 6-е.

Далее Флоран Манаду (Florent Manaudou) «планово» выиграл 50 метров вольным стилем с «джек-потом» в 12 очков, а затем Сара Шёстрем (Sarah Sjostrom), оправившаяся после травмы спины и пропустившая предыдущий матч с участием «энергетиков» и две с половиной недели тренировок, опередила на 0.14 секунды Раноми Кромовидйойо из Iron на такой же дистанции у женщин и взяла 12 очков, а Фемке Хеемскерк стала третьей, добавив еще 6.

В результате Energy Standard (137 очков) вновь ушла в небольшой отрыв от Toronto Titans (105);Iron (70) иDC Trident (35) заметно отставали.

Но тут пришла очередь «выстрелить» лидерамIron.Сначала Леонардо Сантос (Leonardo Santos) и Яков Тамаркин (Yakov Toumarkin)взяли два первых места в мужском заплыве на 200 метров комплексного плавания и принесли своей команде 17 очков. На это «титаны» на аналогичной женской дистанции ответили точно таким же результатом Кейсли Уоги Тесса Чеплуча (Tessa Cieplucha).

А далее наступил звездный час Сакси Эмре (Saksi Emre)из Iron:в мужском заплыве 50 метров брассомон сделал «джек-пот» на 24 очка и только Илья Шиманович (Ilia Shimanovich)и Фелипе Лима (Felipe Lima)из Energy Standard получили очки за 2-е и 3-е место, соответственно.

На такой же дистанции у женщин Ида Гулько (Ida Hulko)из Iron на 0.06 секунды обошла юную Бенедетту Пилато (Benedetta Pilato)из Energy Standard и получила «джек-пот» в 12 очков, а ее подруга по команде Дженна Лаукканен (Jenna Laukkanen) добавила еще 6 очков за третье место.

После этого успеха «железные» (137 очков) ненамного обогнали «титанов» (131 очко); на первом месте шли «энергетики» (169 очков), безнадежно замыкали таблицу «трезубцы» (74 очка).

Прекрасная победа первого состава Toronto Titans – Юрий Кисиль (Yuri Kisil),Михаэль Чадвик (Michael Chadwick),Пирони Блэк (Pieroni Blake)иБрент Хайден (Brent Hayden) в эстафете 4х100 метров вольным стилем у мужчин не повлияла на расстановку команд: второй состав «титанов» пришел последним, в результате «энергетики» двумя составами набрали больше всех очков, а «железные» получили всего на 4-е очка меньше Toronto Titans.

Две следующие победы «титанов» на дистанциях 50 метров брассом – Кайл Мэсс (Кylie Masse) без джек-потау женщин и Шон Риан (Shane Ryan)– 10 очков –у мужчин также практически не повлияли на расстановку сил: «энергетики» лидировали (207 очков), а «железные» (175) и «титаны» (174) шли вровень.

Финал дня вновь прошел под диктовку Energy Standard. Сначала Сиобан Хоги выиграла дистанцию 400 метров вольным стилем у женщин. А в мужском заплыве на ту же дистанцию произошел курьез, который, к счастью для пловца не обернулся драмой. Данас Рапсис (Danas Rapsys)из Energy Standard, лидируя с большим отрывом всю дистанцию и претендуя на солидный «джек-пот», внезапно остановился за 50 метров до финиша, решив, что гонка завершена. После подсказки судьи, он продолжил гонку и финишировал первым, хотя и с минимальным «джек-потом» в 10 очков.

И если Toronto Titans выступила в этом заплыве вполне достойно, то Ironего откровенно провалила. В результате «титаны» вновь вышли на второе место с отрывом в 8 очков и к концу игрового дня нарастили его до 24-х.

Обе заключительные комбинированные эстафеты – у женщин и мужчин –выиграли представители Energy Standard, при этом у мужчин второй состав «энергетиков» финишировал вслед за первым.

Положение команд после первого игрового дня матча

Energy Standard – 300 очков

Toronto Titans – 229 очков

Iron– 205очков

DC Trident – 141 очко

Главной интригой второго дня матча должно было стать противостояние Toronto Titansи Iron в борьбе за второе место. Парадоксальность ситуации заключалась в том, в этот спор неизбежно вмешались «энергетики»: их выбор стиля скин-рейсов «под» своих лидеров в любом случае подыгрывал либо «титанам» либо «железным» в каждой из двух серий заключительных гонок на выбывание.

Второй игровой день начался с «разминки» лидеров Energy Standard перед скин-рейсами: Сара Шестреми Сиобан Хоги заняли первые два места в женском заплыве на 100 метров вольным стилем, при этом Сара на 0.17 секунды опередила подругу по команде и записала на свой счет «джек-пот» в 15 очков.

Точно такую же двойную победу на дистанции 200 метров вольным стилем записали на свой счет «энергетики» усилиями Сиобан Хоги и Фемке Хеемскерк, только на этот раз «джек-пот» в 15 очков достался уже Сиобан.

Между двумя этими успехами в составе Energy Standard«планово» отличился Чад леКло, взявший «джек-пот» на 19 очков в мужском заплыве на 200 метров баттерфляем; его партнер по команде ГрегорЗирк (KregorZirk)добавил еще 5 очков за 4-е место.

На этом же этапе матча победу «трезубцам» принес Зак Эппл (Zach Apple)на дистанции 100 метров вольным стилем у мужчин; продемонстрировала восстановление формы капитан Iron Катинка Хоссу (Katinka Hosszu), выигравшая за «железных» дистанцию в 200 метров баттерфляем у женщин; восстановление чемпионской формы также продемонстрировал Климент Колесников из Energy Standard, который на своей «коронной дистанции» 100 метров на спине опередил мощный дуэт из Iron– Роберт Глинта (Robert Glinta)и Гилермо Бассето (Guilherme Basseto), занявшие, соответственно, 2-е и 3-е места.

Все эти победы были достигнуты без «джек-пота»; минимальные «джек-поты»в 10 очков получили Анастасия Шкурдай из Energy Standard и Марко Орси (Marco Orsi)из Ironна дистанциях 100 метров комплексного плавания у женщин и мужчин, соответственно.

Чуть более крупные «джек-поты» – в 12 очков принесли своим командам Кайли Мэсс(Toronto Titans)на дистанции 100 метров на спине у женщин и Данас Рапсис(Energy Standard) – 200 метров вольным стилем.

На этот момент «энергетики», набрав 445 очков, решили для себя все спортивные задачи матча, а «трезубцы» (203 очка) все так же безнадежно отставали, хотя и выступали лучше, чем в первый день. «Титаны» (318 очков) заметно увеличили отрыв от «железных» (277), и, казалось бы, уверенно удерживают второе место в матче.

Однако, как и в предыдущих матчах Второго сезона Лиги с участием Iron, во второй день имеется сразу несколько подряд дистанций, «коронных» для «железных», за счет которых они выходят на второе место. Вот и в этом матче команда из Будапешта полностью использовала свой потенциал.

Сначала Раноми Кромовидйойо на дистанции 50 метров баттерфляем сделала «джек-пот» на 19 очков, а ее подруга по команде Мелания Эни (Melanie Henique)принесла еще 7 очков за 2-е место; представительницы «титанов» в этом заплыве очков своей команде не принесли.

Далее ветеран Николас Сантос, обойдя на такой же дистанции у мужчин Чада леКло, принес в копилку Iron «джек-пот» в размере 24 очков, TorontoTitans получила лишь 6 очков за 3-е место.

Далее «двойной удар» на дистанции 100 метров брассом у женщин нанесли Ида Гулько и Дженна Лаукканен, правда, без «джек-пота». Но все равно «железные» получили 16 очков против 4-х у «титанов» за 6-е и 8-е места.

По итогам этого короткого «блиц-крига», уже Ironопережал TorontoTitans на 15 очков.

Развить далее свой успех «железным» помешал Илья Шиманович, вырвавший уЭмре Саксипобеду и «джек-пот» на 15 очков на дистанции 100 метров баттерфляем у мужчин с разрывом в 0.12 секунды.

Далее «энергетики» уверенно выиграли смешанную эстафету 4х100 метров вольным стилем: звездный состав Евгений Рылов,Климент Колесников, Пернилла Блюм и СиобанХоги с большим отрывом (но без «джек-пота») обошел конкурентов. Впрочем, «титаны» заняв 2-е и 4-е места (24 очка) существенно приблизились к «железным», которые финишировали «в хвосте» – 6-е и 7-е места (10 очков).

Далее конкуренты в борьбе за 2-е место обменялись «джек-потами» на 12 очков на дистанциях 400 метров комплексного плавания— у женщин победилаТесса Чеплуча (Toronto Titans), у мужчин – Давид Веррасто(David Verraszto; Iron).

Положение перед скин-рейсами было следующим:

Energy Standard – 526 очков

Toronto Titans– 386 очков

Iron– 376очков

DC Trident – 250 очков.

Выбранный тренерским штабом «энергетиков» вольный стиль для скин-рейсов, разумеется, давал преимущество Сара Шёстрем, которую подстраховывала Фемке Хеемскерк, но вполне устраивало и «железных», выставивших Раноми Кромовидйойои МаланиюЭни.

В итоге, именно эта четверка и вышла в полуфинал «скин-рейсов» (Сара опередила Раномина 0.04 секунды), не пустив туда представителей «титанов»; в финале в личной дуэли Шёстреми Кромовидйойо блестяще победила Сара: она показала результат, лучше чем в четвертьфинале, в то время как Раноми в каждом заплыве ухудшала первоначальный результат.

В мужских скин-рейсахEnergy Standard выбрал брасс, и в четвертьфинале Илья Шиманович вновь обошелЭмре Сакси, сделав «джек-пот» на 19 очков; в полуфинал вышел также «энергетик» Фелипе Лима и «титан» Антон МакКи, но шансов выйти в финал у них не было.

В полуфинале и финале дважды первенствовал Эмре Сакси, став в итоге MVP (самым ценным участником) матча.

Итоговое положение команд:

Energy Standard – 613 очков (4 командных очка)

Iron– 448очков (3)

Toronto Titans– 391 очков (2)

DC Trident– 256очков (1)

Материал подготовлен пресс-службой ISL,

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