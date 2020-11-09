Украина Как сейчас соблюдается режим тишины в зоне ООС на Донбассе

2020-11-09 09:38 21

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военнослужащие не пострадали

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, в районе ответственности оперативно-тактичекой группировки Восток недалеко от населенного пункта Водяное зафиксировано применение противником подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских военных, поэтому они не открывали ответный огонь.

С начала текущих суток по всей линии разграничения соблюдался режим тишины.

Напомним, за сутки 7 ноября на Донбассе зафиксировали один обстрел со стороны сепаратистов – возле Гнутово враг применил стрелковое оружие. При этом в ТКГ заявили о смерти десантника на Донбассе. В качестве возможной причины гибели 20-летнего Олега Свинарика было указано самоубийство.

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