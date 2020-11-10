Украина На Донбассе зафиксировало две провокации со стороны сепаратистов

2020-11-10 10:41 12

Сепаратисты Донбасса за минувшие сутки два раза нарушили режим прекращения огня. Украинские военнослужащие не пострадали.

Поскольку выстрелы были не прицельными и носили провокационный характер, украинские военнослужащие  в ответ огонь не открывали.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, вражеские обстрелы фикировались на Приазовье. С временно оккупированных населенных пунктов Ужовка и Пикузы противник провоцировал украинских защитников в районе Водяного, используя стрелковое оружие.

С начала текущих суток в зоне ООС нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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