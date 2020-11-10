Украина Пенсии безбожно урежут, выплаты станут копеечными: "Уже с января 2021 года..."

2020-11-10 17:30 129

 

В обозримом будущем средний размер пенсий в Украины сократится с 29 до 20% от средней заработной платы

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

Так, украинцы, которые сейчас зарабатывают 10 тысяч гривен, на пенсии смогут получать лишь две тысячи грн.

"Сейчас имеем среднюю пенсию 29% от средней зарплаты, в перспективе будет не более 20%. Будет ли это и пенсия, которая обеспечит достойную жизнь? Точно нет", – заявила Лазебная.

Как выход из ситуации чиновница предлагает внедрение обязательных накопительных пенсий и сбор дополнительных средств с работающих не с 2022 года, как это ранее планировалось, а с января 2021 года.

Ранее мы сообщали, что глава Кабмина Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что скоро в Украине на одного работающего будут приходиться двое пенсионеров.

По его словам, из-за падения работоспособности через 15 лет государство не сможет платить украинцам пенсии.

"Нация стареет. Есть проблема с человеческим капиталом. Украина как часть старой Европы не воссоздает свое население. Это обычная математика и экономическая демография", - предупредил Шмыгаль на встрече со студентами.

Он также предупредил, что из-за плачевной демографической ситуации скоро каждый работающий украинец будет вынужден содержать двух пенсионеров. Поэтому власть предлагает внедрить накопительную пенсионную систему, благодаря которой еще один вид пенсионных отчислений может появиться в следующем году.

В Пенсионном фонде Украины заявили, что выделили на выплаты граждан несколько миллиардов гривен.

"9 ноября 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий ноября. На пенсионные выплаты сегодня направлено 2200000000 грн. Обеспечено финансирование пенсий ноября на общую сумму 13700000000 грн", - говорится в сообщении Пенсионного фонда.

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