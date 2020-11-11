Коронавирус Ученые выяснили, что Covid-19 вызывает серьезные нарушения психики

2020-11-11 11:38 84

Как сообщает Mirror, ученые из Оксфордского университета проанализировали электронные истории болезни 69 миллионов человек в США, в том числе более 62 тыс. пациентов с Covid-19. Их анализ показал, что в течение трех месяцев после положительного результата теста на Covid-19 каждому пятому выжившему впервые был поставлен диагноз тревожности, депрессии или бессонницы. По словам исследователей, это примерно в два раза чаще, чем для людей без Covid-19.

Кроме того, обнаружено, что Covid-19 связан с новыми психиатрическими диагнозами у людей, которые уже имели в анамнезе определенные проблемы.

"Люди обеспокоены тем, что выжившие с Covid-19 будут подвергаться большему риску психических заболеваний, и наши результаты большого и подробного исследования показывают, что это вполне вероятно", - отметил профессор Пол Харрисон, руководитель исследования.

Он отметил, что службы должны быть готовы к оказанию помощи, тем более, что эти результаты, вероятно, будут занижены по сравнению с фактическим количеством случаев. Для выяснения причин и определения новых методов лечения необходимы исследования.

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